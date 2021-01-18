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​Директор «ПСЖ» - о Мбаппе и Неймаре: «Останутся те, кто действительно хочет остаться»

18 Января 2021, 16:27,

Global Look Press

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо дал комментарий по поводу будущего нападающих Килиана Мбаппе и Неймара. Действующие контракты футболистов с парижским клубом рассчитаны до средины 2022 года.

«Мы будем работать с теми, кто хочет остаться. Я надеюсь, что Неймар и Мбаппе убеждены в том, что «ПСЖ» является хорошим местом для высокоуровневого и амбициозного футболиста. Нам нужно найти точки соприкосновения. Мы не можем просить Неймара и Мбаппе остаться. Останутся те, кто действительно хочет остаться», - приводит слова Неймара Sporx.com.

Отметим, что в начале января «ПСЖ» назначил нового тренера – им стал Маурисио Почеттино.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе, Леонардо
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