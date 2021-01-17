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​Мбаппе впервые с весны 2018 года не забил в четырёх матчах кряду

17 Января 2021, 09:24,

Global Look Press

2021-й календарный год для нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе начался не лучшим образом. В четырёх прошедших играх против «Сент-Этьена», «Бреста», «Марселя» и «Анже» талантливый форвард ни разу не забил.

Как сообщает Stats Foot в Twitter, Мбаппе впервые с апреля-мая 2018 года не смог забить в четырёх подряд играх «ПСЖ», в которых выходил на поле в стартовом составе.

Всего в этом сезоне Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» двадцать два матча. На счету форварда парижан четырнадцать забитых мячей и восемь результативных передач на партнёров.

Следующий матч «ПСЖ» проведёт двадцать второго января против «Монпелье».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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