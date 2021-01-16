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​Неймар признался, что думал об уходе из футбола

16 Января 2021, 18:52,

Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Неймар признался, что в определённый момент своей карьеры думал об уходе из футбола.

«Однажды я дошёл до того, что задумался, хочу ли продолжать играть в футбол, потому что людям это не нравилось. Как-то я пришёл домой с горячей головой, но затем я начал вспоминать всё, что делал, чтобы оказаться здесь. Любовь к футболу успокоила меня, и я вернулся к реальности», - приводит слова Неймара AS, ссылаясь на интервью игрока для Giffer.

В текущем сезоне Неймар провёл за «ПСЖ» тринадцать матчей, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
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