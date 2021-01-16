Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Дракслер не собирается покидать «ПСЖ» в январе

16 Января 2021, 11:55,

Global Look Press

Атакующий полузащитник Юлиан Дракслер не планирует покидать французский «ПСЖ» в текущее трансферное окно. 27-летний футболист хочет полностью отработать контракт с парижским грандом, об этом рапортует издание Bild.

Ранее СМИ сообщали, что Дракслер имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Заинтересованность в подписании полузащитника проявляет лондонский «Арсенал».

Немецкий хавбек защищает цвета «ПСЖ» с января 2017-го года. В текущем сезоне чемпионата Франции Дракслер провел 11 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

После 19 туров Лиги 1 парижский клуб занимает второе место в таблице, уступая лидирующему «Лиону» одно очко.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Юлиан Дракслер
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