Дракслер не собирается покидать «ПСЖ» в январе

Атакующий полузащитник Юлиан Дракслер не планирует покидать французский «ПСЖ» в текущее трансферное окно. 27-летний футболист хочет полностью отработать контракт с парижским грандом, об этом рапортует издание Bild.

Ранее СМИ сообщали, что Дракслер имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Заинтересованность в подписании полузащитника проявляет лондонский «Арсенал».

Немецкий хавбек защищает цвета «ПСЖ» с января 2017-го года. В текущем сезоне чемпионата Франции Дракслер провел 11 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

После 19 туров Лиги 1 парижский клуб занимает второе место в таблице, уступая лидирующему «Лиону» одно очко.