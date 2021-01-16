Матч «Лорьян» - «Дижон» отменён из-за коронавируса

Поединок 20-го тура французской Лиги 1 между «Лорьяном» и «Дижоном» не состоится.

Как сообщает пресс-служба турнира, встреча, намеченная на 17-е января, перенесена на неопределенный срок из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане принимающей стороны. У «Лорьяна» более десяти футболистов не смогут принять участие во встрече из-за положительных тестов на Covid-19.

Новая дата проведения поединка будет объявлена позже.

После 19 проведенных туров чемпионата Франции «Лорьян» занимает 19-е место в турнирной таблице, а «Дижон» располагается на 18-й строчке.