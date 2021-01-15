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Почеттино: «Доволен игрой Мбаппе, голы придут»

15 Января 2021, 18:40,

Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино пообщался с представителями СМИ накануне матча с «Анже».

«Верратти? Я доволен игрой Марко. Это плеймейкер, который способен сыграть почти на любой позиции, у него много полезных качеств.

Мбаппе? Это важный игрок для нас. Он делает всё для команды. Конечно, есть вещи, которые ему ещё предстоит улучшить. Люди постоянно требуют слишком много от него, я доволен тем, что Килиан делает, голы придут.

Трансферы? Сейчас не лучший момент, чтобы думать об этом. Я тринадцать дней в клубе, у меня не было времени даже на нормальный сон. Мы обсуждаем ситуацию со спортивным директором, но мне нечего сообщить прессе», - цитирует Почеттино RMC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино, Килиан Мбаппе
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