Почеттино: «Доволен игрой Мбаппе, голы придут»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино пообщался с представителями СМИ накануне матча с «Анже».

«Верратти? Я доволен игрой Марко. Это плеймейкер, который способен сыграть почти на любой позиции, у него много полезных качеств.

Мбаппе? Это важный игрок для нас. Он делает всё для команды. Конечно, есть вещи, которые ему ещё предстоит улучшить. Люди постоянно требуют слишком много от него, я доволен тем, что Килиан делает, голы придут.

Трансферы? Сейчас не лучший момент, чтобы думать об этом. Я тринадцать дней в клубе, у меня не было времени даже на нормальный сон. Мы обсуждаем ситуацию со спортивным директором, но мне нечего сообщить прессе», - цитирует Почеттино RMC.