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13 Января 2021, 18:59,
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Стефан Руффье завершил карьеру в возрасте тридцати четырёх лет. Голкипер планировал повесить перчатки на гвоздь летом, но сделал это раньше из-за досрочного расторжения контракта с «Сент-Этьеном» по итогам затяжного конфликта.
Теперь Руффье трудоустроился в клубе «Авирон Байонна», о чём рассказал вице-президент клуба. Стефан будет руководителем академии голкиперов.
Стефан Руффье выступал за «Авирон Байонн» в качестве футболиста в 2005-2006 годах. Также в своей карьере голкипер играл за «Монако» и «Сент-Этьен», в котором провёл девять с половиной лет.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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