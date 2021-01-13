Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Папен: «Икарди не любит конкуренцию, он теряется за спинами Мбаппе и Неймара»

13 Января 2021, 08:39,

Global Look Press

Экс-игрок сборной Франции Жан-Пьер Папен критически высказался в адрес аргентинского форварда Мауро Икарди, выступающего в составе столичного «ПСЖ».

«Я следил за игрой Икарди длительное время. У меня сложилось впечатление, что он хочет все разрушить. Я не вижу мотивации у этого футболиста. У меня есть сомнения в его характере.

Заметно, что ему очень не нравится высокая конкуренция. В «Интере» он был на первых ролях, а в «ПСЖ» теряется за спинами Мбаппе и Неймара. Кроме того, Мауро абсолютно не отрабатывает в защите», - приводит слова Папена портал Goal.

В текущем сезоне Лиги 1 27-летний форвард сыграл шесть поединков, забил три мяча и сделал голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мауро Икарди, Жан-Пьер Папен
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Комментарии (2)
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1
Кар Карыч
13 Января 2021, 08:53

Зато Ванда Нара "у Парыжи"! А Икарди под каблуком. Вот так просирают карьеру!

0
Underdog
13 Января 2021, 09:23

Как и каблук Бекхэм))

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