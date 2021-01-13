Папен: «Икарди не любит конкуренцию, он теряется за спинами Мбаппе и Неймара»

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13 Января 2021, 08:39,
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Экс-игрок сборной Франции Жан-Пьер Папен критически высказался в адрес аргентинского форварда Мауро Икарди, выступающего в составе столичного «ПСЖ».
«Я следил за игрой Икарди длительное время. У меня сложилось впечатление, что он хочет все разрушить. Я не вижу мотивации у этого футболиста. У меня есть сомнения в его характере.
Заметно, что ему очень не нравится высокая конкуренция. В «Интере» он был на первых ролях, а в «ПСЖ» теряется за спинами Мбаппе и Неймара. Кроме того, Мауро абсолютно не отрабатывает в защите», - приводит слова Папена портал Goal.
В текущем сезоне Лиги 1 27-летний форвард сыграл шесть поединков, забил три мяча и сделал голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Мауро Икарди, Жан-Пьер Папен
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