Лопеш: «Важно сохранить Депая в клубе»

Страж ворот «Лиона» Антони Лопеш высказался о нападающем Мемфисе Депае.

«Важно сохранить в клубе таких звезд, как Депай. Он является нашим капитаном и отдает всего себя в матчах за «Лион». Мемфис очень сильно влияет на коллектив. Конечно, иметь Депая в своей команде – это прекрасно», - цитирует Лопеша sport.es.

Депай сыграл 19 матчей за французский клуб в нынешнем сезоне и забил одиннадцать голов.

Отметим, что контракт Депая с «Лионом» истекает 30 июня 2021 года. В прессе неоднократно появлялась информация, что голландец может продолжить карьеру в «Барселоне», это подтвердил и главный тренер каталонского клуба Рональд Куман.