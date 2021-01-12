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Лопеш: «Важно сохранить Депая в клубе»

12 Января 2021, 23:44,

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Страж ворот «Лиона» Антони Лопеш высказался о нападающем Мемфисе Депае.

«Важно сохранить в клубе таких звезд, как Депай. Он является нашим капитаном и отдает всего себя в матчах за «Лион». Мемфис очень сильно влияет на коллектив. Конечно, иметь Депая в своей команде – это прекрасно», - цитирует Лопеша sport.es.

Депай сыграл 19 матчей за французский клуб в нынешнем сезоне и забил одиннадцать голов.

Отметим, что контракт Депая с «Лионом» истекает 30 июня 2021 года. В прессе неоднократно появлялась информация, что голландец может продолжить карьеру в «Барселоне», это подтвердил и главный тренер каталонского клуба Рональд Куман.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лион, Мемфис Депай, Антони Лопеш
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