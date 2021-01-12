Неймар восстановился от травмы и готов сыграть с «Марселем»

«ПСЖ» на своём сайте опубликовал отчет о состоянии травмированных футболистов.

К матчу за Суперкубок Франции против «Марселя» восстановились сразу четверо игроков – Неймар, Преснель Кимпембе, Леонардо Паредес и Данило Перейра.

Хуан Бернат не сможет помочь «парижанам» из-за проблем с коленом, Тило Керер, Колен Дагба и Рафинья не сыграют из-за заражения коронавирусом, а голкипер Александр Летелье продолжает восстанавливаться от травмы локтя.

Матч между «ПСЖ» и «Марселем» состоится завтра, 13 января. Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.