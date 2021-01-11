Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​«ПСЖ», «Лион» и «Фулхэм» - лучшие команды топ-5 лиг по частоте дриблинга

11 Января 2021, 17:18,

Global Look Press

Международный центр спортивных исследований CIES порадовал футбольных болельщиков очередным интересным материалом. Эксперты проанализировали игру команд из топ-5 европейских лиг в сезоне 2020/2021 за период до шестого января и выяснили, кто чаще всех идёт в дриблинг.

На первом месте оказался «ПСЖ». Игроки парижской команды предпринимают попытку дриблинга в среднем каждые 3 минуты и 58 секунд. Второе место занимает другой французский клуб - «Лион» (4 минуты и 7 секунд). Такой же показатель имеет «Фулхэм», увидеть который в верхней части рейтинга вряд ли кто-то ожидал.

В топ-10 находятся «Барселона», «Сент-Этьен», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон», «Штуттгарт», «Боруссия» (Дортмунд) и «Ницца».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Лион, Фулхэм, Ницца, Сент-Этьен, Штуттгарт, Вулверхэмптон
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