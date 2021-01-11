​«ПСЖ», «Лион» и «Фулхэм» - лучшие команды топ-5 лиг по частоте дриблинга

Международный центр спортивных исследований CIES порадовал футбольных болельщиков очередным интересным материалом. Эксперты проанализировали игру команд из топ-5 европейских лиг в сезоне 2020/2021 за период до шестого января и выяснили, кто чаще всех идёт в дриблинг.

На первом месте оказался «ПСЖ». Игроки парижской команды предпринимают попытку дриблинга в среднем каждые 3 минуты и 58 секунд. Второе место занимает другой французский клуб - «Лион» (4 минуты и 7 секунд). Такой же показатель имеет «Фулхэм», увидеть который в верхней части рейтинга вряд ли кто-то ожидал.

В топ-10 находятся «Барселона», «Сент-Этьен», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон», «Штуттгарт», «Боруссия» (Дортмунд) и «Ницца».