Неймар ведёт с «ПСЖ» переговоры о продлении контакта, бразилец хочет остаться в клубе

Нападающий «ПСЖ» Неймар не планирует покидать клуб.

Как сообщает Telefoot, парижане уже сделали бразильцу предложение о продлении контракта, обе стороны настроены оптимистично. Главной задачей «ПСЖ» на ближайшее время является продление соглашений с Неймаром и Мбаппе.

28-летний бразилец перешёл в «ПСЖ» в 2017 году из «Барселоны», сумма трансфера составила 220 миллионов евро. Действующий контракт нападающего с клубом будет действовать ещё полтора сезона.

На данный момент Неймар восстанавливается от травмы, в нынешнем сезоне он сыграл семь матчей за клуб в чемпионате Франции, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.