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«Бордо» уволил 26 сотрудников из-за дефицита в 80 миллионов евро

09 Января 2021, 23:15,

Global Look Press

Французский «Бордо» испытывает финансовые трудности.

Как рапортует Girondinfos, руководство клуба уже сообщило 26 сотрудникам об увольнении, а ещё четверо ушли по своему желанию. Основной причиной такого решения является дефицит, который составляет 80 миллионов евро.

Летом болельщики «Бордо» неоднократно организовывали протесты, которыми призывали уйти из клуба генерального директора Фредерика Лонгере.

«Бордо» набрал 23 очка в 18 турах чемпионата Франции и располагается во второй половине турнирной таблицы.

Отметим, что большинство клубов в мире испытывает проблемы с финансами из-за пандемии коронавируса.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бордо
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