Паредес - трансферная цель «Интера»

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09 Января 2021, 10:17,
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Полузащитник Леандро Паредес, правами на которого владеет французский «ПСЖ», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии.
Как информирует издание La Gazzetta dello Sport, заинтересованность в подписании 26-летнего футболиста проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» планируют подписать Паредеса в зимнее трансферное окно.
В составе миланского коллектива аргентинец может заменить Кристиана Эриксена, которого «Интер» рассчитывает продать.
В нынешнем сезоне Лиги 1 26-летний полузащитник провел девять поединков, не отметившись результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - зима 2021, Леандро Паредес