Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Паредес - трансферная цель «Интера»

09 Января 2021, 10:17,

Global Look Press

Полузащитник Леандро Паредес, правами на которого владеет французский «ПСЖ», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии.

Как информирует издание La Gazzetta dello Sport, заинтересованность в подписании 26-летнего футболиста проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» планируют подписать Паредеса в зимнее трансферное окно.

В составе миланского коллектива аргентинец может заменить Кристиана Эриксена, которого «Интер» рассчитывает продать.

В нынешнем сезоне Лиги 1 26-летний полузащитник провел девять поединков, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - зима 2021, Леандро Паредес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола