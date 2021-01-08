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Почеттино: «Нужно время, чтобы внедрить в команду новые идеи»

08 Января 2021, 18:38,

Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о новых тактиках парижского клуба.

«Наш тренерский штаб доволен тем, как работают игроки. Всегда нужно время, чтобы внедрить в команду свои идеи. Сейчас сложно сказать, будем ли мы использовать новую тактику в матче с «Брестом», это зависит от слишком многих вещей, в частности от игроков, которые смогут сыграть», - цитирует аргентинского специалиста пресс-служба «ПСЖ».

Матч между «ПСЖ» и «Брестом» состоится завтра, 9 января, в 23:00 по московскому времени.

После восемнадцати туров парижане занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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0
Underdog
08 Января 2021, 18:56

До Барселоны осталось 1,5 месяца. Можешь довнедряться,что летом опять на биржу труда

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