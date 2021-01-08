«ПСЖ» выставил Дракслера на трансфер

Руководство «ПСЖ» приняло решение расстаться немецким полузащитником Юлианом Дракслером. Французский гранд выставил 27-летнего футболиста на трансфер, рапортует издание Get French Football News.

Стоит отметить, что действующий трудовой договор игрока с парижским клубом рассчитан до лета 2021-го года. «ПСЖ» не стал предлагать хавбеку новое соглашение.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Дракслеру со стороны петербургского «Зенита» и «Лидса».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел десять поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.