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«ПСЖ» выставил Дракслера на трансфер

08 Января 2021, 09:19,

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Руководство «ПСЖ» приняло решение расстаться немецким полузащитником Юлианом Дракслером. Французский гранд выставил 27-летнего футболиста на трансфер, рапортует издание Get French Football News.

Стоит отметить, что действующий трудовой договор игрока с парижским клубом рассчитан до лета 2021-го года. «ПСЖ» не стал предлагать хавбеку новое соглашение.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Дракслеру со стороны петербургского «Зенита» и «Лидса».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел десять поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - зима 2021, Юлиан Дракслер
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