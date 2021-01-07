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Почеттино: «Мбаппе должен стать лучше»

07 Января 2021, 19:43,

Global Look Press

Новый главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался об игре нападающего Килиана Мбаппе в матче с «Сент-Этьеном» (1:1).

«Килиан, как и все остальные футболисты, обязаны стать лучше. Он должен быть разочарован, потому что мы не смогли выиграть. Но я хочу вам сказать, что увидел правильное отношение со стороны футболистов. Я доволен игрой Мбаппе», - цитирует Почеттино Goal.

22-летний француз сыграл девятнадцать матчей за «ПСЖ» в нынешнем сезоне, забил четырнадцать голов и отдал семь голевых передач. Действующее соглашение Мбаппе с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года. В СМИ всё чаще и чаще появляются слухи, что нападающий может покинуть «ПСЖ» уже летом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино, Килиан Мбаппе
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