Почеттино: «Мбаппе должен стать лучше»

Новый главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался об игре нападающего Килиана Мбаппе в матче с «Сент-Этьеном» (1:1).

«Килиан, как и все остальные футболисты, обязаны стать лучше. Он должен быть разочарован, потому что мы не смогли выиграть. Но я хочу вам сказать, что увидел правильное отношение со стороны футболистов. Я доволен игрой Мбаппе», - цитирует Почеттино Goal.

22-летний француз сыграл девятнадцать матчей за «ПСЖ» в нынешнем сезоне, забил четырнадцать голов и отдал семь голевых передач. Действующее соглашение Мбаппе с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года. В СМИ всё чаще и чаще появляются слухи, что нападающий может покинуть «ПСЖ» уже летом.