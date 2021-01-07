Депай может остаться в «Лионе» до конца сезона

Один из лидеров французского «Лиона» Мемфис Депай высказался относительно своего будущего.

«Меня все устраивает в Лионе. Здесь прекрасная команда. У меня отличные отношения с президентом клуба. Хочу просто продолжать и получать наслаждение от игры. Думаю, останусь в «Лионе» до завершения сезона», - приводит слова голландского форварда Canal+.

Ранее СМИ информировали, что заинтересованность в переходе Депая проявляют туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мемфис провел 17 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.