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Депай может остаться в «Лионе» до конца сезона

07 Января 2021, 10:20,

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Один из лидеров французского «Лиона» Мемфис Депай высказался относительно своего будущего.

«Меня все устраивает в Лионе. Здесь прекрасная команда. У меня отличные отношения с президентом клуба. Хочу просто продолжать и получать наслаждение от игры. Думаю, останусь в «Лионе» до завершения сезона», - приводит слова голландского форварда Canal+.

Ранее СМИ информировали, что заинтересованность в переходе Депая проявляют туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мемфис провел 17 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лион, Мемфис Депай
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