Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Почеттино разочарован дебютным матчем в «ПСЖ»

07 Января 2021, 08:52,

Global Look Press

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от встречи с «Сент-Этьеном» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Дебютная игра для аргентинского тренера завершилась вничью со счетом 1:1.

«Не стану скрывать свое разочарование. Мы ведь «ПСЖ», команда обязана играть только на победу. Однако у нас было очень мало времени на подготовку. Есть вещи, которые нужно совершенствовать. Конечно, это не тот результат, которого мы хотели», - приводит слова Почеттино портал Goal.

После 18 туров чемпионата Франции парижский гранд набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Лиона» на три очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
​Де Брёйне раздражён предложением «Манчестер Сити», связанным с Месси
​Де Брёйне раздражён предложением «Манчестер Сити», связанным с Месси
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола