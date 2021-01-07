Почеттино разочарован дебютным матчем в «ПСЖ»

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от встречи с «Сент-Этьеном» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Дебютная игра для аргентинского тренера завершилась вничью со счетом 1:1.

«Не стану скрывать свое разочарование. Мы ведь «ПСЖ», команда обязана играть только на победу. Однако у нас было очень мало времени на подготовку. Есть вещи, которые нужно совершенствовать. Конечно, это не тот результат, которого мы хотели», - приводит слова Почеттино портал Goal.

После 18 туров чемпионата Франции парижский гранд набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Лиона» на три очка.