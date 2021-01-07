Почеттино начал в «ПСЖ» с ничьей, «Лион» победил, «Лилль» оступился

Маурисио Почеттино в среду проводил свой первый матч во главе «ПСЖ». В гостях у «Сент-Этьена» чемпионы не выглядели сильнее, и даже по моментам и остальным главным показателям на поле было примерное равенство. В середине первого тайма команды обменялись голами с интервалом в три минуты. Хозяева перехватили мяч, и Ромен Амума вколотил его в сетку, а затем уже Мойзе Кин ударом с разворота счет сравнял. Также у соперников было по нереализованному выходу один на один с голкипером. Итог - 1:1, «ПСЖ» настиг «Лилль» на втором месте.

Сами «доги» неожиданно проиграли домашний матч против «Анже», не сумев спастись после дубля Ромена Томаса к 10-й минуте - 1:2. А вот «Лион» ушел в отрыв, победу над «Лансом» (3:2) обеспечил дубль Мемфиса Депая и автогол, на всё ушло 13 минут.