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Почеттино начал в «ПСЖ» с ничьей, «Лион» победил, «Лилль» оступился

07 Января 2021, 00:55,

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Маурисио Почеттино в среду проводил свой первый матч во главе «ПСЖ». В гостях у «Сент-Этьена» чемпионы не выглядели сильнее, и даже по моментам и остальным главным показателям на поле было примерное равенство. В середине первого тайма команды обменялись голами с интервалом в три минуты. Хозяева перехватили мяч, и Ромен Амума вколотил его в сетку, а затем уже Мойзе Кин ударом с разворота счет сравнял. Также у соперников было по нереализованному выходу один на один с голкипером. Итог - 1:1, «ПСЖ» настиг «Лилль» на втором месте.

Сами «доги» неожиданно проиграли домашний матч против «Анже», не сумев спастись после дубля Ромена Томаса к 10-й минуте - 1:2. А вот «Лион» ушел в отрыв, победу над «Лансом» (3:2) обеспечил дубль Мемфиса Депая и автогол, на всё ушло 13 минут.

Протокол игры  
Сент-Этьен 1:1 ПСЖ
(1:0) Амума Ромен 19'    
    22' Кин Мойзе (1:1)
Мулен Жесси Дебюши Матьё Рецос Панайотис   77' Мукуди Ароль Колодзейчак Тимоти Норден Арно   83' (Аби Шарль (   83') Гурна-Дуат Лукас Юссуф Зейду   83' (Аушиш Адиль (   83') Монне-Паке Кевин   63' (Будебуз Ряд (   63') Буанга Денис   88' (Сиссоко Альфа (   88') Амума Ромен   83' (Муэффек Аймен (   83')
Запасные: Ривера Максанс Трауко Мигель Баич Стефан
Навас Кейлор Дагба Колин   63' (Пембеле Тимоте (   63') Керер Тило Маркиньос Маркос Баккер Митчел Эррера Андер Верратти Марко Гуэйе Идрисса   63' (Дракслер Юлиан (   63'   84') Ди Мария Анхель   84' (Сарабия Пабло (   84') Кин Мойзе Мбаппе Килиан
Запасные: Рико Серхио Руис-Атиль Кайс Фадига Бандиугу Симонс Хави Летелье Александр Диалло Абду
06 января. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
Протокол игры  
Лилль 1:2 Анже
    6' Томас Ромен (0:1)
    10' Томас Ромен (0:2)
(1:2) Йилмаз Бурак 42'    
Меньян Майк Джало Тьягу   86' (Лихаджи Исаак (   86') Фонте Жозе   66' Ботман Свен Мандава Рейнилду   79' (Сумаре Бубакари (   79') Иконе Жонатан Андре Бенжамин   68' Шека   79' (Брадарич Домагой (   79') Бамба Джонатан Дэвид Джонатан   61' (Веа Тимоти (   61') Йилмаз Бурак   83'
Запасные: Инносенти Нассим Ниассе Шейх Шевалье Люка
Бернардони Поль Бамба Абдулайе   90' Траоре Исмаэль Томас Ромен Манко Венсан Кулибали Лассана   80' (Тиуб Сада (   80') Мангани Томас Капелле Пьеррик Фюльжини Анжело   80' (Амаду Ибрагим (   80') Лаж Матиас   75' (Кабо Джимми (   75') Дьони Луа   72' (Баокен Стефан (   72')
Запасные: Павлович Матео Эль-Мелали Фарид Бютель Людовик Чо Мохамед-Али Бобишон Антонен
06 января. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).
Протокол игры  
Лион 3:2 Ланс
(1:0) Депай Мемфис 39'    
(2:0) Фортес Стивен 46'    
(3:0) Депай Мемфис 52'    
    56' Сотока Флорьян (3:1)
    90' Дукуре Шейк (3:2)
Лопеш Антони Дюбуа Лео   66' (Шерки Райан (   66') Диоманде Синали Денайер Джейсон Де Шильо Маттиа Пакета Лукас   88' (Бар Мельвен (   88') Мендес Тьяго Ауа Уссем   40'   71' (Какере Максанс (   71') Кадевере Тино Депай Мемфис   88' (Бенламри Джамеледдин (   88') Корне Максвелл   88' (Лукас Жан (   88')
Запасные: Поллерсбек Юлиан Гюсто Мало Да Сильва Флоран Сумаре Яя
Лека Жан-Луи   51' Гради Жонатан Баде Луак   86' Фортес Стивен Клаусс Джонатан   83' (Мишлен Клеман (   83') Дукуре Шейк Какута Гаэль Фофана Секо   83' (Кошта Давид (   83') Боура Исмаэль   72' (Силла Иссиага (   72') Сотока Флорьян   77' (Банса Саймон (   77') Ганаго Игнатиус   78' (Мюинга Арно (   78')
Запасные: Айдара Массадио Каюзак Янник Жан Корентин Фариньес Вилькер
06 января. Стадион "Гроупама Арена".
Протокол игры  
Марсель 3:1 Монпелье
(1:0) Радоньич Неманья 41'    
    52' Молле Флоран (1:1)
(2:1) Пайе Димитри 80'    
(3:1) Жермен Валер 84'    
Манданда Стив Сакаи Хироки Альваро Гонсалес II Чалета-Цар Дуе Нагатомо Юто   79' (Жермен Валер (   79') Камара Бубакар Гуйе Пап Товен Флорьян Кюизанс Микаэль   65' (Стротман Кевин (   65') Радоньич Неманья   73' (Пайе Димитри (   73') Бенедетто Дарио   79' (Хауи Саиф-Эдин (   79')
Запасные: Перрен Люка Нгапандуэтнбу Симон Балерди Леонардо Пеле Йоанн Аке Марли
Омлин Йонас Самбья Саломон Коцца Николя Конгре Даниэль Ристич Михайло   85' (Илтон Виторино (   85') Молле Флоран Шотар Жорис   73' (Ле Таллек Дамьен (   73') Ферри Жордан Юн Ил-Лок   46' (Долли Киган (   46') Лаборд Гаэтан Делор Анди
Запасные: Суке Арно Ойонго Амбруаз Берто Димитри Шкулетич Петар Видаль Клеман
06 января. Стадион "Велодром" (Марсель).
Протокол игры  
Реймс 0:0 Дижон
Райкович Предраг Фокет Томас   59' Фас Ваут Абдельамид Юнис Конан Гислен Кассама Морету   77' (Туре Эль Билал (   77') Мбюкю Натанаэль   66' (Кафаро Матьё (   66') Бериша Валон Шавалерин Ксавье   74' Зенели Арбер   66' (Думбия Мусса (   66') Диа Булайе
Запасные: Сирхейс Кай Диуф Йеванн Де Смет Тибо Кутеса Дерек Манетси Маршал Марешиц Дарио
Расьоппи Антони Боэ Саша Манга Экеле Кулибали Сену Музинга Нгонда Ндонг Ибраим Шейх Пап   25'   77' (Мари Жордан (   77') Добре Михай   65' (Шуиар Мунир (   65') Целина Берсант   42' Эбимбе Эрик   65' (Саммаритано Фредерик (   65'   79') Бальде Мама   84' (Конате Мусса (   84')
Запасные: Лаутоа Веслей Альягбе Сатурнин Панзо Джонатан Шедлер Орельен Шафик Фуад
06 января. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Лион, Лилль, Маурисио Почеттино
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