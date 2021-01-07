Губерниев: «Царь в футболе – Мостовой, а Головин пока даже не королёк»

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о реакции пресс-службы «Монако» на гол Александра Головина. Французский клуб в «Твиттере» выложил фотоколлаж россиянина в парадном мундире, подписав картинку – «Царь вернулся».

«У нас царь в футболе — Мостовой. В плаванье это Александр Попов, а в лыжах — Николай Зимятов. А Головин пока еще даже не королек», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Головин отметился забитым мячом и голевой передачей в матче с «Лорьяном» (5:2).

Россиянин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за тридцать миллионов евро. Действующее соглашение 24-летнего полузащитника с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.