«Монако» - о Головине: «Царь вернулся»

Пресс-служба «Монако» отреагировала на возвращение на поле полузащитника Александра Головина в матче с «Лорьяном» (5:2). Россиянин вышел на замену во втором тайме, забил гол и отдал голевую передачу.

«Царь вернулся», - говорится в сообщении «Монако» в «Твиттере». К «твитту» был прикреплён фотоколлаж, на котором Александр изображен в парадном мундире.

Напомним, что 24-летний футболист появился на поле впервые с августа, долгое время Головин восстанавливался от травмы подколенного сухожилия.

После восемнадцати туров «Монако» занимает пятую строчку в чемпионате Франции, имея в своём активе тридцать зачетных баллов.