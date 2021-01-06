Головин появился на поле впервые с августа и сразу же забил гол

Сегодня, 6 декабря, «Монако» в восемнадцатом туре чемпионата Франции играет на выезде с «Лорьяном».

На 61-й минуте матча впервые за долгое время на поле появился полузащитник «Монако» Александр Головин, а уже через несколько минут россиянин дальним ударом отправил мяч в сетку.

На данный момент идёт 65-я минута, счёт 2:1 в пользу «Монако», таким образом, мяч Головина может стать победным.

Это лишь третий матч для 24-летнего полузащитника в нынешнем сезоне, в которых он забил один гол и отдал одну голевую передачу. Большую часть сезона Головин пропустил из-за травмы, которую он получил ещё в августе 2020 года в матче с «Метцем».