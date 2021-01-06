Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Головин появился на поле впервые с августа и сразу же забил гол

06 Января 2021, 22:27,

twitter.com

Сегодня, 6 декабря, «Монако» в восемнадцатом туре чемпионата Франции играет на выезде с «Лорьяном».

На 61-й минуте матча впервые за долгое время на поле появился полузащитник «Монако» Александр Головин, а уже через несколько минут россиянин дальним ударом отправил мяч в сетку.

На данный момент идёт 65-я минута, счёт 2:1 в пользу «Монако», таким образом, мяч Головина может стать победным.

Это лишь третий матч для 24-летнего полузащитника в нынешнем сезоне, в которых он забил один гол и отдал одну голевую передачу. Большую часть сезона Головин пропустил из-за травмы, которую он получил ещё в августе 2020 года в матче с «Метцем».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Александр Головин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Пеле обновил описание аккаунта в «Инстаграме»: «Лучший бомбардир всех времён»
Пеле обновил описание аккаунта в «Инстаграме»: «Лучший бомбардир всех времён»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола