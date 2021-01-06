​Мбаппе и Леброн Джеймс поменялись аватарками в Instagram

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и известный баскетболист из НБА Леброн Джеймс по какой-то причине решили поменяться аватарками в Instagram. Мбаппе установил в своём аккаунте фотографию Джеймса, а тот, в свою очередь, - фотографию Мбаппе.

Ранее появилась информация о том, что Леброн Джеймс может поспособствовать трансферу Килиана Мбаппе в «Ливерпуль».

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до середины 2022 года. В текущем сезоне французский форвард провёл восемнадцать матчей, в которых забил четырнадцать голов и отдал семь результативных передач.