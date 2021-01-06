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​Мбаппе и Леброн Джеймс поменялись аватарками в Instagram

06 Января 2021, 16:22,

Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и известный баскетболист из НБА Леброн Джеймс по какой-то причине решили поменяться аватарками в Instagram. Мбаппе установил в своём аккаунте фотографию Джеймса, а тот, в свою очередь, - фотографию Мбаппе.

 

Ранее появилась информация о том, что Леброн Джеймс может поспособствовать трансферу Килиана Мбаппе в «Ливерпуль».

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до середины 2022 года. В текущем сезоне французский форвард провёл восемнадцать матчей, в которых забил четырнадцать голов и отдал семь результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Леброн Джеймс
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