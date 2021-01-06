Почеттино: «Найдём лучшую позицию для Неймара»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино на своей первой пресс-конференции во главе французского гранда дал комментарий по поводу позиции на поле для форварда Неймара. Помимо бразильца в атаке парижан играют Килиан Мбаппе, Анхель ди Мария и Мауро Икарди.

- Когда Неймар возобновит тренировки с командой, мы найдем лучшую позицию для него, чтобы он смог проявить все свои лучшие качества. Мне бы не хотелось говорить о системе. Планируем работать по игре, анимации и чтобы все игроки, включая Неймара, показывали свой лучший футбол. Все они лидеры, но есть различные способы проявления этого. Чем больше лидеров в команде, на поле и в раздевалке, тем больше пользы клубу, - заявил Почеттино.

В 12 матчах сезона Неймар забил 9 голов.