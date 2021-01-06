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Почеттино: «Найдём лучшую позицию для Неймара»

06 Января 2021, 00:21,

twitter.com

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино на своей первой пресс-конференции во главе французского гранда дал комментарий по поводу позиции на поле для форварда Неймара. Помимо бразильца в атаке парижан играют Килиан Мбаппе, Анхель ди Мария и Мауро Икарди.

- Когда Неймар возобновит тренировки с командой, мы найдем лучшую позицию для него, чтобы он смог проявить все свои лучшие качества. Мне бы не хотелось говорить о системе. Планируем работать по игре, анимации и чтобы все игроки, включая Неймара, показывали свой лучший футбол. Все они лидеры, но есть различные способы проявления этого. Чем больше лидеров в команде, на поле и в раздевалке, тем больше пользы клубу, - заявил Почеттино.

В 12 матчах сезона Неймар забил 9 голов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Неймар, Маурисио Почеттино
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Комментарии (2)
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0
Alex1972
06 Января 2021, 01:56

Месси ему подскажет - куда Неймара пристроить....

0
ARTUR
06 Января 2021, 01:14

ну ну ... будем с любопытством наблюдать )))

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