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Лидер «Лилля» заболел коронавирусом

05 Января 2021, 22:40,


Полузащитник «Лилля» Юсуф Язиджи заболел коронавирусом. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «догов» Кристоф Галтье.

В среду «Лилль» примет «Анже» на своем поле в рамках матча 18-го тура чемпионата Франции. 23-летний футболист играет в «Лилле» с 2019 года и в 47 матчах забил 12 голов и 8 раз ассистировал партнерам.

Язиджи оценивается в 13 млн евро, «Трабзонспор» же выручил за талантливого игрока почти 18 миллионов.

«Лилль» занимает второе место во французской Лиге 1 и уступает «Лиону» лишь по дополнительным показателям.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лилль, Юсуф Язиджи
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