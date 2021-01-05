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ЛеБрон Джеймс может способствовать переходу Мбаппе в «Ливерпуль»

05 Января 2021, 22:28,

Global Look Press

Будущее форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе является одной из главных тем для обсуждения футбольными болельщиками во всём мире. Считается, что в этой виртуальной гонке за нападающим лидирует «Реал», но Marca уверена, что у «Ливерпуля» есть свой козырь. И это баскетболист из Лос-Анджелеса ЛеБрон Джеймс, напарник Мбаппе по рекламным кампаниям производителя спортивной одежды. Лидер «Лейкерс» является одним из крупных держателей акций «Ливерпуля» и не скрывает своих дружеских отношений с Мбаппе.

22-летний француз связан с «ПСЖ» контрактом до лета 2022 года. В текущем сезоне он забил 14 мячей в 18 поединках.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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