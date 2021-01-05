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Почеттино: «Любой ведущий игрок в мире всегда приветствуется в «ПСЖ»

05 Января 2021, 20:51,

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Новый главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино провёл свою первую пресс-конференцию и ответил на вопросы о потенциальных новичках. Аргентинца спросили о потенциальном прибытии в Париж форварда «Барселоны» Лионеля Месси или бывших подопечных Почеттино Деле Алли или Кристиана Эриксена.

- Если честно, мы это пока не обсуждали. Есть слухи, но реальность такова: мы только-только прибыли в клуб. У нас наверняка будет время в будущем поговорить об этом, но любой ведущий игрок в мире всегда приветствуется в «ПСЖ». Клуба такого калибра всегда смотрит на большое количество футболистов. Я думаю, что мы примем лучшее решение для клуба и команды, - заявил 48-летний тренер.

Напомним, что 2 января Почеттино занял место уволенного Томаса Тухеля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
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