​Неймар – самый популярный футболист 2020 года по запросам в Google

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар стал самым популярным футболистом по запросам в поисковой системе Google в 2020 году. Таковы результаты исследования, опубликованного SEMrush. В прошедшем году Неймара в поисковой строке искали в среднем 482 636 раз в месяц.

На втором месте рейтинга располагается звёздный форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. В среднем ежемесячно по нему было сделано 325 909 запросов.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял девятое место со средним ежемесячным показателем в 118 545 запросов.

Стоит сказать, что в 2019 году на первом месте по запросам в Google среди футболистов тоже был Неймар.