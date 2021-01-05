Тренер «Лиона» отреагировал на информацию о трансфере Депая

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05 Января 2021, 12:21,
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Рулевой «Лиона» Руди Гарсия отреагировал на слухи о возможном уходе голландского нападающего Мемфиса Депая в зимнее трансферное окно.
«Лион» спокойно входит в это трансферное окно. Мы нацелены сохранить текущий состав до завершения сезона. Что касается Депая, не думаю, что мы лишимся его в январе. Я достаточно спокоен на этот счет. У него действующий контракт, поэтому сильных опасений нет», - приводит слова специалиста издание foot01.com.
Ранее СМИ сообщали, что заинтересованность в услугах Депая проявляют каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».
В текущем сезоне Лиги 1 голландец сыграл 17 матчей, отметившись восемью голами и четырьмя ассистами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лион, Мемфис Депай, Руди Гарсия