Тренер «Лиона» отреагировал на информацию о трансфере Депая

Рулевой «Лиона» Руди Гарсия отреагировал на слухи о возможном уходе голландского нападающего Мемфиса Депая в зимнее трансферное окно.

«Лион» спокойно входит в это трансферное окно. Мы нацелены сохранить текущий состав до завершения сезона. Что касается Депая, не думаю, что мы лишимся его в январе. Я достаточно спокоен на этот счет. У него действующий контракт, поэтому сильных опасений нет», - приводит слова специалиста издание foot01.com.

Ранее СМИ сообщали, что заинтересованность в услугах Депая проявляют каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

В текущем сезоне Лиги 1 голландец сыграл 17 матчей, отметившись восемью голами и четырьмя ассистами.