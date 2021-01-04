«Сент-Этьен» расторг контракт с вратарём после затяжного конфликта

«Сент-Этьен» посредством своего официального сайта объявил о расторжении контракта с голкипером Стефаном Руффье. Трудовой договор был аннулирован за полгода до срока своего истечения.

«Война» между клубом и 34-летним вратарём продолжалась практически год. Всё началось с того, как тренер Клод Пюэль без пояснения причин заявил прошлой зимой, что до конца сезона Руффье будет запасным. Дальше конфликт только усугублялся – клуб обвинял игрока в отказе от тренировок и даже подавал в суд на его агента за высказывания в прессе.

Стефан Руффье выступал за «Сент-Этьен» с 2011 года и провёл 383 матча.