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«Сент-Этьен» расторг контракт с вратарём после затяжного конфликта

04 Января 2021, 14:21,

Global Look Press

«Сент-Этьен» посредством своего официального сайта объявил о расторжении контракта с голкипером Стефаном Руффье. Трудовой договор был аннулирован за полгода до срока своего истечения.

«Война» между клубом и 34-летним вратарём продолжалась практически год. Всё началось с того, как тренер Клод Пюэль без пояснения причин заявил прошлой зимой, что до конца сезона Руффье будет запасным. Дальше конфликт только усугублялся – клуб обвинял игрока в отказе от тренировок и даже подавал в суд на его агента за высказывания в прессе.

Стефан Руффье выступал за «Сент-Этьен» с 2011 года и провёл 383 матча.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сент-Этьен, Стефан Руффье
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