«ПСЖ» хочет выкупить Кина у «Эвертона»

«ПСЖ» планирует подписать нападающего «Эвертона» Мойзе Кина на постоянной основе. В настоящий момент 20-летний итальянский форвард играет за парижский гранд на правах аренды.

Как информирует издание Sky Sports, руководство французского клуба начало переговоры о приобретении футболиста за 35 миллионов евро.

Напомним, что Мойзе выступает за «ПСЖ» с октября 2020-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Кин провел 11 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей.

После 17 туров Лиги 1 парижская команда, набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Лиона» составляет один балл.