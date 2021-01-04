«ПСЖ» хочет выкупить Кина у «Эвертона»

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04 Января 2021, 10:30,
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«ПСЖ» планирует подписать нападающего «Эвертона» Мойзе Кина на постоянной основе. В настоящий момент 20-летний итальянский форвард играет за парижский гранд на правах аренды.
Как информирует издание Sky Sports, руководство французского клуба начало переговоры о приобретении футболиста за 35 миллионов евро.
Напомним, что Мойзе выступает за «ПСЖ» с октября 2020-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Кин провел 11 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей.
После 17 туров Лиги 1 парижская команда, набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Лиона» составляет один балл.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - зима 2021, Мойзе Кин