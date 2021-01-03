Силва – об увольнении Тухеля: «Это было ожидаемо»

Экс-капитан «ПСЖ» Тьяго Силва прокомментировал увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера клуба.

«Можно было ожидать, что увольнение произойдет. Когда я находился внутри команды, то видел вещи, которые необходимо было изменить. Мне кажется, что Леонардо решил взять ситуацию в свои руки, он сделал свой выбор. Увидим, как всё сложится, но для Тухеля и его помощников – это не самая приятная ситуация.

Назначение Почеттино? Он здорово работал с «Тоттенхэмом», думаю, что Маурисио приходит мотивированным, он уже имеет опыт работы в парижском клубе», - цитирует бразильского защитника RMC Sport.