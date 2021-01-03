Ассистент Тухеля в «ПСЖ» рассказал о разногласиях с Леонардо

Ассистент экс-наставника «ПСЖ» Томаса Тухеля Жольт Лёв высказался об увольнении из парижского клуба.

«В последние недели между Тухелем и спортивным директором «ПСЖ» были напряженные отношения. Спортивный директор придерживался иных принципов управления клубом, чем главный тренер. Я не могу погружаться в детали, но давайте остановимся на этом. У них были разные взгляды на многие вещи, разница в разногласиях со временем только росла. Нужно признаться, что так не могло продолжаться. Рано или поздно это нанесло бы ущерб коллективу», - цитирует Лёва nemzetisport.

Главным тренером «ПСЖ» был назначен Маурисио Почеттино.