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Ассистент Тухеля в «ПСЖ» рассказал о разногласиях с Леонардо

03 Января 2021, 19:27,

Global Look Press

Ассистент экс-наставника «ПСЖ» Томаса Тухеля Жольт Лёв высказался об увольнении из парижского клуба.

«В последние недели между Тухелем и спортивным директором «ПСЖ» были напряженные отношения. Спортивный директор придерживался иных принципов управления клубом, чем главный тренер. Я не могу погружаться в детали, но давайте остановимся на этом. У них были разные взгляды на многие вещи, разница в разногласиях со временем только росла. Нужно признаться, что так не могло продолжаться. Рано или поздно это нанесло бы ущерб коллективу», - цитирует Лёва nemzetisport.

Главным тренером «ПСЖ» был назначен Маурисио Почеттино.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Томас Тухель, Леонардо, Жольт Лёв
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