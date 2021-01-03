​Почеттино: «Футболисты должны заслужить право носить футболку «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу своего нового клуба. Ранее аргентинец выступал за парижан в качестве футболиста.

«В этом клубе всегда было стремление к совершенству. Футболисты должны заслужить право носить футболку «ПСЖ».

Думаю, у нас есть фантастический состав, и мы способны добиться того, чего хочет клуб и футболисты – завоёвывать трофеи.

Это здорово – снова оказаться здесь. После выступлений за «ПСЖ» я всегда следил за командой. У меня всегда были хорошие отношения с фанатами. «ПСЖ» - один из крупнейших клубов в мире. В таком клубе просто побеждать недостаточно. Нужно побеждать и играть хорошо», - сказал Почеттино в интервью пресс-службе клуба.