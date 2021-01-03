​Депай покормил жирафа за обедом

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай опубликовал на своей странице в Instagram довольно забавное видео. Голландский футболист прямо во время обеда покормил жирафа.

«Обычный ланч с Саифом Бельхаса и моим другом», - подписал видео Депай.

Отметим, что действующий контракт 26-летнего Мемфиса Депая с «Лионом» истекает в конце сезона, то есть с первого января футболист получил право вести переговоры с другими клубами. Летом Депай мог перебраться в «Барселону», но сделка не состоялась.

В семнадцати матчах за «Лион» в текущем сезоне Депай оформил восемь голов и четыре результативных паса на партнёров.