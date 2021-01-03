Что ждёт «ПСЖ» при Почеттино

Проведя более тринадцати месяцев без работы, Маурисио Почеттино в самом начале календарного года, наконец, трудоустроился. Аргентинский тренер возглавил «ПСЖ» и будет пытаться реализовать амбиции катарских владельцев клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает назначение Почеттино в Париже.

Почеттино приехал за трофеями

Маурисио Почеттино сделал себе имя в Англии, куда отправился после периода работы с родном «Эспаньоле». В сезоне 2013/2014 «Саутгемптон» под руководством Почеттино показывал хороший футбол и занял восьмое место в Премьер-лиге, благодаря чему тренер пошёл на повышение в «Тоттенхэм». В Лондоне Почеттино продолжил показывать себя с самых лучших сторон – он сделал из «шпор» регулярного участника Лиги чемпионов и в итоге довёл команду до финала турнира. К тому же Маурисио раскрыл талант Гарри Кейна и некоторых других футболистов.

На протяжении своей работы в «Тоттенхэме» в адрес Почеттино звучал только один – но очень весомый – упрёк. Заключался он в отсутствии трофеев. В своей тренерской карьере Маурисио до сих пор ничего не выиграл, но при этом в период без клуба он считался одним из наиболее востребованных специалистов среди топ-клубов. Странно, не так ли? Так вот в «ПСЖ» Почеттино наверняка сможет начать пополнять запылившуюся полку для трофеев, где пока находится только никому особенно не нужный Audi Cup. Для Маурисио в этом плане даже Кубок французской лиги может быть ценным.

Почеттино приехал за возможностями

Вместе с шансами начать завоёвывать трофеи Почеттино получит и другие возможности. В «Тоттенхэме» аргентинцу приходилось работать в условиях ограниченных ресурсов. За последние годы «шпоры» значительно прибавили в плане уровня команды и статуса клуба, но финансово они не до сих пор не могут конкурировать с ведущими клубами Англии и Европы. Даниэль Леви неохотно доставал из кармана чековую книжку для Почеттино, и тренеру было сложно рассчитывать на громкие трансферы.

В «ПСЖ» ситуация другая. Богатые владельцы из Катара готовы вкладывать деньги, что наглядно показали трансферы Неймара и Килиана Мбаппе несколько лет назад. Соответственно, Почеттино может рассчитывать на качественные трансферы (в рамках финансового fair play, естественно) и получит возможность построить куда более сильную команду, чем у него была в «Тоттенхэме». Тем более, в составе «ПСЖ» уже сейчас есть звёзды.

«ПСЖ» получил сильного тренера

Поговаривают, что после увольнения Томаса Тухеля на первом плане у «ПСЖ» находился Массимилиано Аллегри, но стороны не договорились по зарплате. Сложно сказать, насколько правдив этот слух. Не особенно верится, что парижане не потянули бы зарплату тренера, если бы действительно хотели его заполучить. Как бы там ни было, а клуб возглавил Маурисио Почеттино, который с 2001 по 2003 год выступал за «ПСЖ» в качестве футболиста.

Парижане заполучили сильного тренера, которого за последний год слухи на регулярной основе связывали с целым рядом топовых клубов. «Тоттенхэм» под руководством Почеттино показывал действительно яркий футбол, особенно в больших матчах. Футбол аргентинского тренера – это скорости, это высокий прессинг… Маурисио имеет современные взгляды на игру, которые позволяют ему думать о решении самых высоких задач. Это совпадает с амбициями катарских владельцев клуба. Почеттино уже заявил, что «ПСЖ» будет показывать атакующий футбол. Впрочем, иначе и быть не могло.

Почеттино может помочь «ПСЖ» сохранить Неймара и Мбаппе

Приоритетом «ПСЖ» на ближайшее время является не усиление состава, а сохранение лидеров в лице Неймара и Килиана Мбаппе, чьи контракты истекают через полтора года. Приход Маурисио Почеттино на тренерский мостик может стать ключом к подписанию с форвардами новых трудовых соглашений. Если с новым тренером «ПСЖ» выйдет на более высокий уровень, это может стать аргументом для клуба в переговорах.

Когда «ПСЖ» тренировал Томас Тухель, в СМИ не раз появлялись слухи о конфликтах Неймара и Килиана Мбаппе с немецким специалистом. Смена на тренерском мостике может повлиять на позицию бразильца и француза по поводу их будущего. Главное, чтобы под руководством Почеттино они получали удовольствие от футбола.

Что ждёт «ПСЖ» при Почеттино

При Почеттино от «ПСЖ» можно ждать действительно искромётного и красивого футбола, который будет нравится болельщикам. Принципы игры аргентинского тренера и подбор футболистов в команде позволяют на это рассчитывать. Что касается трофеев, то «ПСЖ» при любом тренере будет явным фаворитом во внутренних Лиге 1, Кубке Франции и Кубке французской лиги. Приоритетом руководства является Лига чемпионов. Томас Тухель в прошлом сезоне вывел команду в финал, стало быть от Почеттино боссы парижан ждут победы в турнире.