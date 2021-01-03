Когда закрывается трансферное окно во Франции

Французская Лига 1 в отличие от других ведущих европейских чемпионатов продолжает отдыхать в первые дни января. Также нет большой активности на трансферном рынке, хотя зимнее окно уже сутки как открыто, но до 1 февраля времени еще много, и сделки еще будут обязательно.

Идущий на третьем месте в таблице «ПСЖ», собравший в разы более сильный состав, чем у любого конкурента, наверняка немного перетасует состав с приходом Маурисио Почеттино на тренерский мостик. У нового наставника свое видение игры и кадрового потенциала, поэтому как минимум трансферных слухов вокруг игроков парижан будет много.