Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Когда закрывается трансферное окно во Франции

03 Января 2021, 01:22,

Евро-Футбол.Ру

Французская Лига 1 в отличие от других ведущих европейских чемпионатов продолжает отдыхать в первые дни января. Также нет большой активности на трансферном рынке, хотя зимнее окно уже сутки как открыто, но до 1 февраля времени еще много, и сделки еще будут обязательно.

Идущий на третьем месте в таблице «ПСЖ», собравший в разы более сильный состав, чем у любого конкурента, наверняка немного перетасует состав с приходом Маурисио Почеттино на тренерский мостик. У нового наставника свое видение игры и кадрового потенциала, поэтому как минимум трансферных слухов вокруг игроков парижан будет много.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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