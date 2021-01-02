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​Почеттино: «У «ПСЖ» фантастический потенциал»

02 Января 2021, 18:39,

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Новоиспечённый главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал комментарий после своего назначения.

«Я очень счастлив. Для меня большая честь стать новым тренером «ПСЖ». Спасибо руководителям клуба за оказанное мне доверие. Как вы знаете, этот клуб всегда занимал в моём сердце особое место. У меня остались прекрасные воспоминания, особенно об уникальной атмосфере на «Парк де Пренс».

С нетерпением жду возможности поработать с некоторыми из самых талантливых футболистов в мире. У этой команды фантастический потенциал, и мы сделаем всё, чтобы улучшить результаты «ПСЖ» на всех фронтах. Также мы сделаем всё, чтобы команда показывала боевитый и атакующий стиль игры, который всегда любили парижские фанаты», - приводятся слова Почеттино на сайте клуба.

Маурисио Почеттино подписал контракт до средины 2022 года с возможностью продления ещё на сезон.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
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