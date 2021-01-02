​Почеттино стал главным тренером «ПСЖ»

«ПСЖ» посредством своего официального сайта объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером команды. Контракт аргентинского специалиста рассчитан до конца июня 2022 года и имеет опцию продления ещё на один год.

Более года Маурисио Почеттино находился без работы после увольнения из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года.

В своё время Почеттино выступал за «ПСЖ» в качестве футболиста. Аргентинец играл за парижан с начала 2001 года по средину 2003 года.

Первый матч под руководством Маурисио Почеттино «ПСЖ» проведёт уже в ближайшую среду, шестого января – против «Сент-Этьена» на выезде.