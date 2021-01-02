​Почеттино приехал на базу «ПСЖ»

Считанные часы остаются до того момента, как «ПСЖ» объявит о назначении Маурисио Почеттино главным тренером команды. В субботу аргентинский специалист приехал на базу парижан, где и был сфотографирован. Фото опубликовал в Twitter французский журналист Лоик Танзи.

Mauricio Pochettino est au Camp des Loges #PSG pic.twitter.com/bnMz2CaiYw — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 2, 2021

Ранее «ПСЖ» объявил об отставке с должности главного тренера команды немецкого тренера Томаса Тухеля. В прошлом году этот специалист привёл команду к финалу Лиги чемпионов.

На текущий момент «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. В среду, шестого января, команда проведёт гостевой поединок чемпионата Франции против «Сент-Этьена».