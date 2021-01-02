Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Почеттино приехал на базу «ПСЖ»

02 Января 2021, 17:29,

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Считанные часы остаются до того момента, как «ПСЖ» объявит о назначении Маурисио Почеттино главным тренером команды. В субботу аргентинский специалист приехал на базу парижан, где и был сфотографирован. Фото опубликовал в Twitter французский журналист Лоик Танзи.

 

Ранее «ПСЖ» объявил об отставке с должности главного тренера команды немецкого тренера Томаса Тухеля. В прошлом году этот специалист привёл команду к финалу Лиги чемпионов.

На текущий момент «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. В среду, шестого января, команда проведёт гостевой поединок чемпионата Франции против «Сент-Этьена».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
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