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Полузащитник «Лиона» Гимараэш заразился коронавирусом

02 Января 2021, 14:45,

Global Look Press

Хавбек Бруно Гимараэш, выступающий за французский «Лион», сообщил о том, что заразился коронавирусной инфекцией.

«Мой тест, а также тесты моей семьи показали положительный результат на коронавирус. Мы хорошо себя чувствуем, потихоньку выздоравливаем. Ближайшие десять дней будем находиться на изоляции. Хочу сказать всем спасибо за слова поддержки», - гласит сообщение бразильского полузащитника в «Инстаграме».

Бруно перебрался в «Лион» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе прошлого года. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 16 матчах за «ткачей» и забил один мяч.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лион, Бруно Гимараэш
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