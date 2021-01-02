Полузащитник «Лиона» Гимараэш заразился коронавирусом

Хавбек Бруно Гимараэш, выступающий за французский «Лион», сообщил о том, что заразился коронавирусной инфекцией.

«Мой тест, а также тесты моей семьи показали положительный результат на коронавирус. Мы хорошо себя чувствуем, потихоньку выздоравливаем. Ближайшие десять дней будем находиться на изоляции. Хочу сказать всем спасибо за слова поддержки», - гласит сообщение бразильского полузащитника в «Инстаграме».

Бруно перебрался в «Лион» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе прошлого года. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 16 матчах за «ткачей» и забил один мяч.