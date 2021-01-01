Почеттино подпишет контракт с «ПСЖ» на выходных

«ПСЖ» уже объявил об отставке Томаса Тухеля, но так до сих пор и не представил нового тренера. Им должен стать аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который находится без работы более года после увольнения из «Тоттенхэма».

Как сообщает RMC Sport, Почеттино прибудет в Париж до конца дня первого января. Аргентинский тренер на выходных подпишет контракт и будет работать с командой в воскресенье на первой тренировке в 2021 году.

Первый матч в новом году «ПСЖ» проведёт шестого января в гостях у «Сент-Этьена». На текущий момент парижане занимают третье место в таблице чемпионата Франции.