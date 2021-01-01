Маркиньоса назвали лучшим футболистом года во Франции

Get French Football News по традиции составил рейтинг лучших футболистов прошедшего календарного года. Как ни странно, первое место в рейтинге занял защитник «ПСЖ» Маркиньос. Он опередил своих одноклубников в лице Неймара и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно.

В топ-10 также входят Анхель ди Мария, Виссам Бен-Йеддер, Кейлор Навас, Жозе Фонте, Эдуардо Камавинга, Ренату Саншеш и Майк Меньян.

Если брать текущий сезон, то Маркиньос в чемпионате Франции и Лиге чемпионов провёл за «ПСЖ» четырнадцать матчей, в которых забил два гола.