Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Маркиньоса назвали лучшим футболистом года во Франции

01 Января 2021, 15:40,

Global Look Press

Get French Football News по традиции составил рейтинг лучших футболистов прошедшего календарного года. Как ни странно, первое место в рейтинге занял защитник «ПСЖ» Маркиньос. Он опередил своих одноклубников в лице Неймара и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно.

В топ-10 также входят Анхель ди Мария, Виссам Бен-Йеддер, Кейлор Навас, Жозе Фонте, Эдуардо Камавинга, Ренату Саншеш и Майк Меньян.

Если брать текущий сезон, то Маркиньос в чемпионате Франции и Лиге чемпионов провёл за «ПСЖ» четырнадцать матчей, в которых забил два гола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Маркиньос
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