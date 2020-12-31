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Прокуратура расследует вечеринку Неймара

31 Декабря 2020, 14:27,

Global Look Press

Бразильская прокуратура начала расследование касательно вечеринки Неймара, сообщают СМИ. Поводом для старта разбирательства стала информация из СМИ и жалобы на то, что звёздный футболист «ПСЖ» в условиях пандемии коронавируса собрал на вечеринке большое количество людей. Сначала сообщалось о 500 гостях, позже появились данные о 150 гостях.

Сам Неймар до сих пор никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

В текущем сезоне Неймар провёл за «ПСЖ» двенадцать матчей в различных соревнованиях. В них бразилец записал на свой счёт девять голов и пять результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
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