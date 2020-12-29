​Жука Кфури о вечеринке Неймара: «Это оскорбление для 190 тысяч скорбящих семей»

Авторитетный бразильский футбольный журналист Жука Кфури отреагировал на пышную вечеринку, которую в разгар пандемии коронавируса устроил нападающий Неймар.

Организаторы сообщили, что вечеринку посетят около 150 гостей, хотя изначально появлялась информация о 500 приглашённых.

«Эта вечеринка является оскорблением для 190 скорбящих семей, это танцы на трупах, это насмешка над врачами, которые рискуют собой в борьбе с пандемией», - высказался журналист.

Ранее появилась информация о том, что вечеринка Неймара продлится пять дней. Гостям запрещено пользоваться мобильными телефонами.