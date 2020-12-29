​Жука Кфури о вечеринке Неймара: «Это оскорбление для 190 тысяч скорбящих семей»

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29 Декабря 2020, 21:19,
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Авторитетный бразильский футбольный журналист Жука Кфури отреагировал на пышную вечеринку, которую в разгар пандемии коронавируса устроил нападающий Неймар.
Организаторы сообщили, что вечеринку посетят около 150 гостей, хотя изначально появлялась информация о 500 приглашённых.
«Эта вечеринка является оскорблением для 190 скорбящих семей, это танцы на трупах, это насмешка над врачами, которые рискуют собой в борьбе с пандемией», - высказался журналист.
Ранее появилась информация о том, что вечеринка Неймара продлится пять дней. Гостям запрещено пользоваться мобильными телефонами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Неймар