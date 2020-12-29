​«Идиот дня»: Аугусто Ботельо оценил вечеринку Неймара

Бразильский адвокат по уголовным делам Аугусто де Арруда Ботельо оценил нашумевшую вечеринку, которую устроил нападающий «ПСЖ» Неймар.

«Трофей «Идиот дня» достаётся Неймару с его пятидневной вечеринкой или президенту Жаиру Болсонару с его «меня это не волнует»?» - написал Ботельо на своей страничке в Twitter.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об организации Неймаром масштабной вечеринки. Чтобы не допустить утечки фотографий и видео с мероприятия, гостям запрещено пользоваться на нём мобильными телефонами.

Из-за организации вечеринки в условиях пандемии коронавируса Неймар столкнулся с критикой в свой адрес.