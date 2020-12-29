​«Идиот дня»: Аугусто Ботельо оценил вечеринку Неймара

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29 Декабря 2020, 21:12,
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Бразильский адвокат по уголовным делам Аугусто де Арруда Ботельо оценил нашумевшую вечеринку, которую устроил нападающий «ПСЖ» Неймар.
«Трофей «Идиот дня» достаётся Неймару с его пятидневной вечеринкой или президенту Жаиру Болсонару с его «меня это не волнует»?» - написал Ботельо на своей страничке в Twitter.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об организации Неймаром масштабной вечеринки. Чтобы не допустить утечки фотографий и видео с мероприятия, гостям запрещено пользоваться на нём мобильными телефонами.
Из-за организации вечеринки в условиях пандемии коронавируса Неймар столкнулся с критикой в свой адрес.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Неймар