​Неймара проклинает вся Бразилия за организацию вечеринки

Нападающий «ПСЖ» Неймар столкнулся со шквальной критикой в свой адрес из-за организации вечеринки в Бразилии в условиях пандемии коронавируса. Сообщалось, что мероприятие посетят 500 человек, но позже организаторы сообщили, что количество гостей составит примерно 150 человек, причём вечеринка будет проходить с соблюдением всех установленных медицинских правил.

Сообщение организаторов не особенно повлияло на мнение общественности – Неймара проклинает чуть ли не вся Бразилия. Люди считают проведение вечеринки в ситуации, когда страна борется с коронавирусом, а люди скорбят по умершим, ужасным поступком.