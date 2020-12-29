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​Неймара проклинает вся Бразилия за организацию вечеринки

29 Декабря 2020, 21:00,

Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Неймар столкнулся со шквальной критикой в свой адрес из-за организации вечеринки в Бразилии в условиях пандемии коронавируса. Сообщалось, что мероприятие посетят 500 человек, но позже организаторы сообщили, что количество гостей составит примерно 150 человек, причём вечеринка будет проходить с соблюдением всех установленных медицинских правил.

Сообщение организаторов не особенно повлияло на мнение общественности – Неймара проклинает чуть ли не вся Бразилия. Люди считают проведение вечеринки в ситуации, когда страна борется с коронавирусом, а люди скорбят по умершим, ужасным поступком.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
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