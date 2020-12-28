​В Лиге 1 пока самый результативный сезон за 28 лет

В чемпионате Франции было сыграно семнадцать туров, хотя две игры «Марселя» были перенесены. В прошедших матчах Лиги 1 зрители увидели 469 голов. Со средним показателем в 2,79 гола за матч французский чемпионат пока получается самым результативным за 28 лет, сообщают эксперты статистики из Opta.

В сезоне 1982/1983 в чемпионате Франции в среднем забивалось 2,87 гола за игру.

Во французской Лиге 1 на текущий момент наблюдается двоевластие – «Лион» и «Лилль» имеют по тридцать шесть набранных очков в своих активах. Тройку лидеров замыкает «ПСЖ», который набрал на один зачётный балл меньше.