​«ПСЖ» обратился к Почеттино, потому что не потянул зарплату Аллегри

«ПСЖ» в ближайшее время должен объявить о назначении Маурисио Почеттино главным тренером команды. На этой должности аргентинец сменит Томаса Тухеля, работавшего в Париже с 2018 года.

Как сообщает Le Parisien, первым выбором «ПСЖ» на место Тухеля был итальянец Массимилиано Аллегри, который, как и Маурисио Почеттино, находится без работы. Тем не менее, парижане не договорились с итальянцем из-за его слишком высоких требований по заработной плате.

«ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции после семнадцати сыгранных туров.